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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 21:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:01
162
0

ВАНАТ: «Буду делать все необходимое, чтобы прославлять Динамо»

Нападающий подписал со столичным клубом новый трехлетний контракт

22 апреля 2024, 21:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 22:01
162
0
ВАНАТ: «Буду делать все необходимое, чтобы прославлять Динамо»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

После подписания трехлетнего контракта с «Динамо» нападающий команды Владислав Ванат поделился эмоциями от приятного события и планами на будущее в составе бело-синих.

– Спасибо за приветствие, контракт подписан на три года. Я очень рад продолжить сотрудничество с родным клубом, стараюсь делать на футбольном поле все от меня зависящее, чтобы прославлять «Динамо».

– Давно ли получили предложение о продлении контракта? Долго ли над ней размышляли, прежде чем согласиться?

– Были длительные переговоры, и их успешное завершение – результат работы обеих сторон. Доволен, что наконец-то это произошло.

– Совещались с кем-то? К чьему мнению прислушивались?

– Определенная группа людей принимала участие в этих переговорах – и все вышло.

– Вы будете выступать за «Динамо» по меньшей мере в течение ближайших трех лет, какие у вас планы на данный момент, и какие цели ставите перед собой как командные, так и индивидуальные?

– Это личное, не думаю, что об этом следует говорить. Пусть останется тайной.

– Оглядываясь на путь, который вы прошли, впервые ребенком надев футболку киевского «Динамо», и по сей день, устраивает ли вас то, как сложилась ваша карьера?

– Пожалуй, все дети хотят играть за «Динамо», и я не исключение. Всю жизнь мечтал играть в этой команде, и сейчас у меня это выходит.

– Предложение о продлении контракта – это признание ваших достижений и заслуг, в частности результативности?

– Считаю, что каждый, кто выходит на футбольное поле, добросовестно выполняет свою работу, и за это получает вознаграждение. Главное – не останавливаться.

– Один из ваших сверстников – Илья Забарный – играет в английской Премьер-лиге, а кто-то, наоборот, потерялся и не находится на виду. Испытываете ли внутреннее удовольствие от того, на каком уровне сейчас находитесь вы?

– Если ты полностью доволен чем-то, то нужно заканчивать с этим делом. Я еще не полностью доволен, и, как уже говорил, в футболе мне еще есть куда расти.

– Какие ваши ожидания от ближайших месяцев до завершения сезона – клубного и сборной?

– Конечно, хочется, чтобы сезон длился как можно дольше, хочется поехать на чемпионат Европы и играть там за национальную команду. Прилагаю все усилия в играх за «Динамо», чтобы быть в обойме на Евро в составе сборной.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Владислав Ванат
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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