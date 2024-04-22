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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 20:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 21:29
2563
12

Юрий КОВАЛЬ: «Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать»

Главный тренер «Зари» прокомментировал поражение от «горняков» в 25-м туре (1:2)

22 апреля 2024, 20:59 | Обновлено 22 апреля 2024, 21:29
2563
12
Юрий КОВАЛЬ: «Откуда у судей волшебная палочка? Шахтеру не нужно помогать»
ФК Заря. Юрий Коваль

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер номинальных гостей Юрий Коваль прокомментировал поражение своих подопечных:

– Довольны ли тем, как подопечные выполнили задание на игру?

– У нас это за 23 дня 6-я игра. Несмотря на потери, которые у нас были перед игрой, сумели перестроиться. Достойно сыграли ребята, которые вышли на замену, и это еще раз подтверждает, что есть хорошая команда, хорошие футболисты. Футбол – игра несправедливая, важен только результат.

– Кирюханцев – один из тех футболистов, которые задавали тон?

– Кирюханцев вообще – хороший футболист, думаю, что потенциал у него очень большой. Не удивлюсь, если он будет кандидатом в сборную, потому что все качества для этого у него есть.

– Удаление вратаря на последних минутах – это уже нервы?

– Мы пошли в атаку, до последнего момента футболисты хотели отыграться. Меня интересует такая мысль: откуда у судей такая волшебная палочка, которой машут – и сразу переворачивается игра в другую сторону?

Играем первую игру – карточку получают те футболисты, у которых по три. Удаляются Джордан, Батагов, Герреро.

Сегодня аналогичная ситуация и со стороны «Шахтера» – никакой реакции. Это как-то не очень этично. Думаю, такой команде, как «Шахтер», не нужно помогать. В футболе нет мелочей. Такой осадок остался.

– Тем не менее, все в ногах футболистов. Почему не удалось наработать на 2-й гол, дожать, когда была такая возможность еще при счете 1:0?

– Не только в ногах футболистов. Еще и в руках свисток есть. На Горбаче было нарушение правил – никакой реакции. Пошла атака – и забили гол.

Поэтому ребятам только большое спасибо. Они сражались, они играли в то, что мы и планировали. Остается основная задача – набрать очки и доиграть до конца так, чтобы мы не думали о вылете из УПЛ, – сказал Коваль.

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Юрий Коваль Заря Луганск Шахтер Донецк Шахтер - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 12
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Pavel_i_CO
Фэдька акакулька, ти коли строчиш з різних акаунтів, то слово "уйобки" рідше використовуй. Трошки палишся) Та й незрозуміло, чому ти своїх папань так часто згадуєш)
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Gargantua
Коваль один из лучших украинских тренеров. Я запомнил как он с Александрией работал.
Там командная игра была налажена как часики.
А Кирюханцев очень недооцененный игрок. Надо его в Динамо забрать.
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+1
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FunnyCat_____
 в смысле, а как тогда шахтарю брать картонные чемпионства, если ему не будут помогать?
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+1
serhiy
" Не страшно проиграть матч,страшно радоватся гнилой победе.И делать вид как будто ничего не происходит. Донецким посвящается."
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-1
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Vit44
Коваль не доволен, а пенальти, когда сбили Макрона почему судья не поставил?
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-2
Alexander Киев
Скуління мають підтримати уйобки ФК ОПЗЖ, фас шавки! 
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-5
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