Сергей ПЕТЬКО: «Рады, что конкуренты Миная также потеряли очки»

В 25-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Миная» обменялись голами с «Рухом» – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua капитан закарпатцев Сергей Петько рассказал, чего не хватило «Минаю», чтобы удержать победный счет:

– Обеим командам очень нужны были три очка: нам, чтобы оставить зону вылета, гостям, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за путевку в еврокубки. И, как часто бывает в таких случаях, все закончилось подписанием мирного соглашения. На радость конкурентам.

– Все же, на твой взгляд, кто был ближе к победе?

– Трудно сказать. «Минай» мог как взять верх, так и уступить, ведь гости чаще угрожали нашим владениям. Участники матча были заточены на атаку, поэтому и опасные моменты возникали довольно часто. Конечно, надо еще больше работать над реализацией, хотя следует отдать должное и вратарям, которые сыграли надежно.

– Ты забил свой первый гол в текущем сезоне после розыгрыша стандартного положения. Это была домашняя заготовка?

– Тут всего было по чуть-чуть: наработок на тренировках и анализа действий львовян в обороне при стандартах. Обидно только, что, выйдя вперед в середине второго тайма мы довольно быстро позволили гостям отыграться, когда банально потеряли их игрока у дальней штанги. Надо было сконцентрироваться, вытерпеть эту вспышку активности львовян и это могло помочь удержать победный счет.

– Сегодня «Минаю» не могли помочь Кирилл Прокопчук из-за повреждения ключицы дисквалифицированы Тарас Дмитрук и Сергей Корнийчук, зато после длительного перерыва вышел на замену Назарий Воробчак.

– Мы очень рады возвращению Воробчака. Считаю, что рулевой Желько Любенович принял правильное решение, выпустив его на поле под занавес поединка. Убежден, что доверие тренера поможет Назарию поверить в свои силы, придаст вдохновения.

– После матча Желько Любенович рассказывал, что футболисты «Миная» - настоящие мужики, что гордится ими, что ему хотелось заплакать, когда увидел в раздевалке сколько сил отдали подопечные, чтобы добиться положительного результата.

– Ребята, действительно, продемонстрировали бойцовский характер. Считаю, что мы заслужили очко в противостоянии с сильным оппонентом, который по праву находится в главной группе. Хотя после финального свистка были несколько разочарованы, ведь настраивались на победу. Но настроение несколько улучшилось, когда стало известно, что наши конкуренты «Металлист 1925» и «Оболонь» также сыграли вничью. Поэтому интрига в борьбе за выживание сохраняется. Сейчас главное, как следует восстановиться, ведь уже 27 апреля будем принимать в очередном туре «Черноморец». «Минай» будет бороться до конца.

Напомним, что в понедельник, 22 апреля, закарпатский «Минай» и львовский «Рух» встретились в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги, сыграв вничью 1:1.