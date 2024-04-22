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Англия
22 апреля 2024, 19:21 |
1244
0

Звездный защитник покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона

Контракт Рафаэля Варана до сих пор не продлен

22 апреля 2024, 19:21 |
1244
0
Звездный защитник покинет Манчестер Юнайтед в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Контракт Рафаэля Варана с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2024 года. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний игрок сборной Франции до сих пор не получил предложения по новому соглашению и все идет к тому, что в июле он покинет клуб свободным агентом.

Варан выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 30 матчах во всех турнирах.

В феврале текущего года сообщалось о том, что Варана хочет пригласить «Аль-Наср», который предлагает игроку большую зарплату.

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Рафаэль Варан Манчестер Юнайтед свободный агент Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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