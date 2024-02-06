Аль-Наср заманивает огромной зарплатой защитника Манчестер Юнайтед

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану предложен вариант продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср», за который выступает бывший одноклубник Варана португалец Криштиану Роналду (футболисты выступали вместе за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал»), готов платить французу порядка 50 миллионов фунтов стерлингов в год, сообщает Daily Star.

Отметим, что 30-летний Варан в текущем сезоне не имеет постоянного места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Более того, клуб, по слухам, отказался активировать опцию продления контракта защитника еще на сезон. При этом чемпион мира 2018 года входит в число самых высокооплачиваемых игроков «красных дьяволов», зарабатывая 340 тысяч фунтов в неделю.