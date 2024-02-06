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Саудовская Аравия
06 февраля 2024, 10:48 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:23
406
0

Аль-Наср заманивает огромной зарплатой защитника Манчестер Юнайтед

Француз Варан не имеет стабильной игровой практики в «Манчестер Юнайтед»

06 февраля 2024, 10:48 | Обновлено 06 февраля 2024, 11:23
406
0
Аль-Наср заманивает огромной зарплатой защитника Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

Защитнику «Манчестер Юнайтед» Рафаэлю Варану предложен вариант продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

«Аль-Наср», за который выступает бывший одноклубник Варана португалец Криштиану Роналду (футболисты выступали вместе за «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал»), готов платить французу порядка 50 миллионов фунтов стерлингов в год, сообщает Daily Star.

Отметим, что 30-летний Варан в текущем сезоне не имеет постоянного места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед». Более того, клуб, по слухам, отказался активировать опцию продления контракта защитника еще на сезон. При этом чемпион мира 2018 года входит в число самых высокооплачиваемых игроков «красных дьяволов», зарабатывая 340 тысяч фунтов в неделю.

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Рафаэль Варан Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Daily Star
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