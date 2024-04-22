Александр КЕМКИН: «Каждый игрок нашей команды показал характер»

Вратарь «Миная» Александр Кемкин прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Сегодня каждый игрок нашей команды показал характер, бился на поле и я благодарен всем партнерам. Если говорить о моих «сейвах», то, наверное, последний был самый важный, поскольку я выиграл дуэль у Таллеса уже в компенсированное время. Просто среагировал.

Относительно возможной заинтересованности ко мне со стороны других клубов, в голове у меня только «Минай». Здесь нечего обсуждать. Сейчас нужно выполнять цели на этот сезон и это главное. Мы очень хотели заработать три очка в игре с «Рухом», мы сейчас на последнем месте и должны набирать. Каждый матч для нас важен. Тоже самый настрой будет и на «Черноморец» в следующем туре - выходить и побеждать».