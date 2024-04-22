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  4. Ярослав КАРАБИН: «Следует отметить Минай»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 18:05 |
203
0

Ярослав КАРАБИН: «Следует отметить Минай»

Нападающий «Руха» прокомментировал ничью с «Минаем»

22 апреля 2024, 18:05 |
203
0
Ярослав КАРАБИН: «Следует отметить Минай»
ФК Рух. Ярослав Карабин

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Когда я выходил на поле, то нужно было больше обострять игру в атаке, бить по воротам и, самое главное, попытаться забить гол. Моментов было предостаточно, но мы не смогли их реализовать. Видимо, не хватило удачи.

«Минай» хорошо оборонялся и хотел сохранить этот результат. Обидно, что нам не удалось забить второй гол и одержать победу, ведь по такой игре мы заслуживали большего. Но следует отметить и соперника, потому что «Минай» много и качественно боролся за эту ничью и им это удалось.

На последних минутах «Рух» мог вырвать победу, когда Таллес вышел один на один – думал, уже сейчас побежим радоваться. Впрочем, голкипер удачно сыграл в том эпизоде и спас «Минай», прочитав ситуацию. В то же время закарпатцы выбежали в опасную контратаку и здесь уже следует поблагодарить Дмитрия Ледвия, что он качественно действовал в том моменте».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Ярослав Карабин
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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