Ярослав КАРАБИН: «Следует отметить Минай»

Нападающий львовского «Руха» Ярослав Карабин прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Когда я выходил на поле, то нужно было больше обострять игру в атаке, бить по воротам и, самое главное, попытаться забить гол. Моментов было предостаточно, но мы не смогли их реализовать. Видимо, не хватило удачи.

«Минай» хорошо оборонялся и хотел сохранить этот результат. Обидно, что нам не удалось забить второй гол и одержать победу, ведь по такой игре мы заслуживали большего. Но следует отметить и соперника, потому что «Минай» много и качественно боролся за эту ничью и им это удалось.

На последних минутах «Рух» мог вырвать победу, когда Таллес вышел один на один – думал, уже сейчас побежим радоваться. Впрочем, голкипер удачно сыграл в том эпизоде и спас «Минай», прочитав ситуацию. В то же время закарпатцы выбежали в опасную контратаку и здесь уже следует поблагодарить Дмитрия Ледвия, что он качественно действовал в том моменте».