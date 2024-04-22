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  4. Клопп может возглавить Баварию в 2025 году
Германия
22 апреля 2024, 17:59 |
530
0

Клопп может возглавить Баварию в 2025 году

Тренер покинет «Ливерпуль» в конце сезона

22 апреля 2024, 17:59 |
530
0
Клопп может возглавить Баварию в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Бавария» хочет пригласить на пост главного тренера команды Юргена Клоппа. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Клопп покинет «Ливерпуль» в конце нынешнего сезона, но после этого собирается взять годичный отпуск. Поэтому назначение 56-летнего коуча на пост наставника «Баварии» возможно лишь летом 2025 года.

Мюнхенцы готовы подождать год, и сейчас ищут тренера, который временно возглавит команду на сезон 2024/2025. Рассматривается кандидатура Ханса-Дитера Флика, уже работал с «Баварией» в 2019 – 2021 годах.

Приоритетной кандидатурой для «Баварии» был Юлиан Нагельсманн, но он продлил контракт со сборной Германии.

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Бавария Юрген Клопп Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Focus
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