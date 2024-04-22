Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей СЫЧ: «Счет на табло не отражает то, что было на поле»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 17:38 |
130
0

Алексей СЫЧ: «Счет на табло не отражает то, что было на поле»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Минаем»

22 апреля 2024, 17:38 |
130
0
Алексей СЫЧ: «Счет на табло не отражает то, что было на поле»
ФК Рух

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Сегодня мы потеряли 3 очка. «Рух» полностью контролировал игру, имел много голевых моментов. Такие возможности следует реализовывать, только тогда можно рассчитывать на положительный результат. Конечно, частично такая реализация объясняется отсутствием опыта, впрочем, это не оправдывает нас – мы имели очень много моментов.

«Минай» во второй половине сезона очень прибавил и это тяжелый соперник. Эта команда пытается мешать играть своему оппоненту, но игра нам удавалась, поэтому очень жаль, что не удалось победить. Считаю, что счет на табло не отражает то, что было на поле.

Впереди у нас пять матчей в которых мы должны побеждать, чтобы получить желаемый результат и в дальнейшем бороться за место в еврокубковой зоне».

По теме:
Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
Александр ЗУБКОВ: «Пушич дал нам больше свободы»
Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Алексей Сыч
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Футбол | 22 апреля 2024, 14:01 11
Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб
Источник: Хацкевич после провала в Польше может возглавить литовский клуб

Белорусский специалист провел переговоры с руководством «Кауно Жальгирис»

Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Футбол | 22 апреля 2024, 15:36 1
Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина
Лидер Челси пропустил тренировку перед игрой с Арсеналом. Известна причина

Коул Палмер заболел

Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Футбол | 21.04.2024, 23:59
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22.04.2024, 07:43
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 14
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем