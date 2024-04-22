Алексей СЫЧ: «Счет на табло не отражает то, что было на поле»

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч прокомментировал ничью с «Минаем» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«Сегодня мы потеряли 3 очка. «Рух» полностью контролировал игру, имел много голевых моментов. Такие возможности следует реализовывать, только тогда можно рассчитывать на положительный результат. Конечно, частично такая реализация объясняется отсутствием опыта, впрочем, это не оправдывает нас – мы имели очень много моментов.

«Минай» во второй половине сезона очень прибавил и это тяжелый соперник. Эта команда пытается мешать играть своему оппоненту, но игра нам удавалась, поэтому очень жаль, что не удалось победить. Считаю, что счет на табло не отражает то, что было на поле.

Впереди у нас пять матчей в которых мы должны побеждать, чтобы получить желаемый результат и в дальнейшем бороться за место в еврокубковой зоне».