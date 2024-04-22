Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «После матча с Рухом хотелось заплакать»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Какими были Ваши слова в раздевалке для ребят? Какие эмоции в целом?

– Спасибо моим футболистам за игру. Они – настоящие мужики, они это сегодня показали на поле. Я горжусь, что у меня есть такие футболисты. Честно, хотелось заплакать сегодня после игры, когда увидел в раздевалке, сколько сил они отдали, чтобы выиграть эту игру.

Соперник – очень хороший, действительно один из лучших в Украине. С такими футболистами молодыми они играют и такой футбол показывают! Конечно, с таким соперником сыграть такую игру – я очень доволен.

– Все же команда достаточно напомилялась, потому что «Рух» создал огромное количество моментов.

– Да, до последнего мы бились, хотели сохранить счет 1:1, но также не забивали в атаке. У нас были очень хорошие моменты в конце. И даже до этого создать столько моментов хороших с такой командой – честно, я очень доволен.

– Как видите, этот ничейный результат в таком непростом поединке психологически может еще серьезнее повлиять на борьбу за выживание?

– Надеюсь, что нам пойдет на пользу эта ничья. У нас еще все впереди, у нас еще есть шанс остаться. Поэтому мы будем биться, поверьте, до последнего тура.

– Прокомментируйте игру Александра Кемкина. От него сегодня были фантастические сейвы.

– Знаете, с первого тура, как его ставили, некоторые люди сомневались в этом. Я был уверен в этом ребята сразу с первого дня буквально, как я пришел в команду, как я его увидел, поэтому я не побоялся его ставить. И он с каждым матчем показывает все лучшую игру. Сегодня он тоже сыграл на очень высоком уровне. Можно сказать, что спас нас в конце, когда потянул момент Таллеса. У него все впереди, главное, чтобы не он не «полетел», а оставался таким, как есть. Думаю, не только он, а многие футболисты здесь показывают это. Думаю, у многих здесь есть светлое будущее.

После этой ничьи «Минай» остается на 16-м месте в УПЛ, набрав 16 очков в 25 турах. От спасительной 14-й строчки закарпатцев отделяет 4 зачетных пункта.