Ростислав ТАРАНУХА: «Наша мотивация – остаться в УПЛ»

Нападающий киевской «Оболони» Ростислав Тарануха прокомментировал ничью с «Александрией» (2:2) в матче 24-го тура УПЛ:

«Сегодня была принципиальная игра, с интересной концовкой. Думаю, каждый болельщик «Оболони» и «Александрии» получил удовольствие. Мы разделили очки и продолжаем бороться за выживание.

Глядя на то, как складывался сегодняшний поединок, то это хороший результат для нас. Мы движемся дальше, у нас следующая игра против «Металлиста 1925» уже через 4 дня. Поэтому сегодня выдохнули и с завтрашнего дня готовимся к «харьковчанам».

Первый тайм у нас несколько не удался. «Александрия» хорошо контролировала мяч, создавала моменты у наших ворот, но вся наша оборона вместе с вратарем выдержали этот натиск. Во втором тайме мы перестроились, начали создавать острые моменты, которые удачно реализовали.

После моего забитого мяча соперник побежала отыгрываться. Они создали мощный натиск на наши ворота, где-то мы от этого просели. Я думаю, что все болельщики должны быть довольны, ведь это был замечательный матч.

Наша мотивация на остаток сезона – набирать максимальное количество очков чтобы остаться в УПЛ. Нам надо брать в каждом матче по три очка».