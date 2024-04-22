Хави может изменить решение и остаться в Барселоне. Стали известны детали

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Однако по информации Mundo Deportivo, Хави может изменить свое решение. В ближайшее время испанец проведет переговоры с руководством «сине-гранатовых», которое доверяет ему и хочет, чтобы Эрнандес остался.

Хави понимает, что команде нужны изменения, а руководство в свою очередь уже приступило к работе над усилением состава в летнее трансферное окно. Полузащитники Гвидо Родригес из «Бетиса» и Дани Ольмо из «РБ Лейцпиг» являются приоритетными целями для «Барселоны».

Отмечается, что убедить Хави остаться может и возвращение команды на обновленный «Камп Ноу» в следующем сезоне.