Хави может изменить решение и остаться в Барселоне. Стали известны детали
Испанский наставник может продолжить тренерскую карьеру в родном клубе
Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.
Однако по информации Mundo Deportivo, Хави может изменить свое решение. В ближайшее время испанец проведет переговоры с руководством «сине-гранатовых», которое доверяет ему и хочет, чтобы Эрнандес остался.
Хави понимает, что команде нужны изменения, а руководство в свою очередь уже приступило к работе над усилением состава в летнее трансферное окно. Полузащитники Гвидо Родригес из «Бетиса» и Дани Ольмо из «РБ Лейцпиг» являются приоритетными целями для «Барселоны».
Отмечается, что убедить Хави остаться может и возвращение команды на обновленный «Камп Ноу» в следующем сезоне.
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