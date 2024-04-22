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  4. Максим ЛУНЕВ: «Игра против Черноморца давалась»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 13:09 |
41
0

Максим ЛУНЕВ: «Игра против Черноморца давалась»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

22 апреля 2024, 13:09 |
41
0
Максим ЛУНЕВ: «Игра против Черноморца давалась»
ФК Кривбасс. Максим Лунев

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Максим, поздравляем с голом. Как прокомментируешь победу?

– Игра давалась. Моментами не хватало последнего паса. Во втором тайме мы показали более агрессивный футбол, поэтому достигли своей цели и забили два гола, которые позволили победить.

– Твой гол – результат плодотворной командной работы?

– Конечно, командная работа и командный результат. Также отмечу ювелирную передачу от Хомченовского. Даже не пришлось делать два касания. Классный пас – удар в одно касание – гол.

– До этого последний раз в Одессе «Кривбасс» уступил, это было в Кубке Украины. Держали ли в головах тот результат и можно ли сказать, что реванш удался?

– Честно, не знаю как ребята, но я об этом даже не думал. Вспомнил об этом на последних минутах, ведь тогда мы пропустили в конце. Всех поздравляю с победой.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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