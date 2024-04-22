Реал может обменять своего игрока на суперзвезду полуфиналиста ЛЧ

23-летний фулбек «Баварии» Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал».

По информации Fichajes, в свою очередь «Бавария» заинтересована в покупке левого защитника «галактикос» Ферлана Менди. Сообщается, что мюнхенский клуб в ближайшее время предложит «Реалу» обмен, согласно которому в Мадрид отправится Дэвис, а в Мюнхен поедет Менди и дополнительные 20 миллионов евро. Отмечается, что кроме «Баварии» к Менди проявляют интерес «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что Дэвис уже достиг устной договоренности с «королевским клубом».