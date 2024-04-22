Рафаэль БАНДЕЙРА: «Мы – Кривбасс, команда с характером»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»
Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.
– Рафа, мои поздравления с победой. Поделись своими эмоциями после игры.
– Это была замечательная игра. Мы были эмоционально сплочены с командой. В первом тайме счет был не в нашу пользу – 0:1. Однако мы – «Кривбасс», а это команда с характером, как результат, мы одержали волевую победу.
– Расскажи более подробно о первом тайме. Ведь были опасные моменты, была инициатива с нашей стороны, но все же, пропустили в собственные ворота...
– Да, до перерыва «Черноморец» хорошо прессинговал. Но мы пытались контролировать мяч. Но все же пропустили контратаку в концовке. В перерыве Юрий Вернидуб указал на наши ошибки и как надо настроил нас на второй тайм. И мы сделали то, чего он от нас требовал: перевернули игру и забили два гола.
– На чем делал акцент главный тренер в перерыве?
– Обсудили недостатки в игре. Все же в первой половине мы играли хорошо, даже несмотря на то, что пропустили. Тренер попросил продолжать играть в свой футбол, но добавить больше характера.
– Ты забил дебютный гол за «Кривбасс». Какие эмоции переживал в тот момент?
– Конечно, это мой первый гол в УПЛ за «Кривбасс». Это была замечательная игра для меня, тем более, я забил. Но, самое важное, что мы получили плюс три очка, чтобы дальше продолжать бороться за самые высокие места в турнирной таблице.
– Как ты считаешь, поможет ли эта победа «Кривбассу» в дальнейших матчах после двух подряд ничьих?
– Да, всегда важно побеждать. Несмотря на то, что в прошлых турах потеряли четыре очка. Мы продолжали плодотворно работать в течение этой недели – и вот есть результат.
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