Рафаэль БАНДЕЙРА: «Мы – Кривбасс, команда с характером»

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Рафа, мои поздравления с победой. Поделись своими эмоциями после игры.

– Это была замечательная игра. Мы были эмоционально сплочены с командой. В первом тайме счет был не в нашу пользу – 0:1. Однако мы – «Кривбасс», а это команда с характером, как результат, мы одержали волевую победу.

– Расскажи более подробно о первом тайме. Ведь были опасные моменты, была инициатива с нашей стороны, но все же, пропустили в собственные ворота...

– Да, до перерыва «Черноморец» хорошо прессинговал. Но мы пытались контролировать мяч. Но все же пропустили контратаку в концовке. В перерыве Юрий Вернидуб указал на наши ошибки и как надо настроил нас на второй тайм. И мы сделали то, чего он от нас требовал: перевернули игру и забили два гола.

– На чем делал акцент главный тренер в перерыве?

– Обсудили недостатки в игре. Все же в первой половине мы играли хорошо, даже несмотря на то, что пропустили. Тренер попросил продолжать играть в свой футбол, но добавить больше характера.

– Ты забил дебютный гол за «Кривбасс». Какие эмоции переживал в тот момент?

– Конечно, это мой первый гол в УПЛ за «Кривбасс». Это была замечательная игра для меня, тем более, я забил. Но, самое важное, что мы получили плюс три очка, чтобы дальше продолжать бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

– Как ты считаешь, поможет ли эта победа «Кривбассу» в дальнейших матчах после двух подряд ничьих?

– Да, всегда важно побеждать. Несмотря на то, что в прошлых турах потеряли четыре очка. Мы продолжали плодотворно работать в течение этой недели – и вот есть результат.