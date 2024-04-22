Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Мы – Кривбасс, команда с характером»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:09
56
0

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Мы – Кривбасс, команда с характером»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Черноморцем»

22 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:09
56
0
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Мы – Кривбасс, команда с характером»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра прокомментировал победу над одесским «Черноморцем» (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

– Рафа, мои поздравления с победой. Поделись своими эмоциями после игры.

– Это была замечательная игра. Мы были эмоционально сплочены с командой. В первом тайме счет был не в нашу пользу – 0:1. Однако мы – «Кривбасс», а это команда с характером, как результат, мы одержали волевую победу.

– Расскажи более подробно о первом тайме. Ведь были опасные моменты, была инициатива с нашей стороны, но все же, пропустили в собственные ворота...

– Да, до перерыва «Черноморец» хорошо прессинговал. Но мы пытались контролировать мяч. Но все же пропустили контратаку в концовке. В перерыве Юрий Вернидуб указал на наши ошибки и как надо настроил нас на второй тайм. И мы сделали то, чего он от нас требовал: перевернули игру и забили два гола.

– На чем делал акцент главный тренер в перерыве?

– Обсудили недостатки в игре. Все же в первой половине мы играли хорошо, даже несмотря на то, что пропустили. Тренер попросил продолжать играть в свой футбол, но добавить больше характера.

– Ты забил дебютный гол за «Кривбасс». Какие эмоции переживал в тот момент?

– Конечно, это мой первый гол в УПЛ за «Кривбасс». Это была замечательная игра для меня, тем более, я забил. Но, самое важное, что мы получили плюс три очка, чтобы дальше продолжать бороться за самые высокие места в турнирной таблице.

– Как ты считаешь, поможет ли эта победа «Кривбассу» в дальнейших матчах после двух подряд ничьих?

– Да, всегда важно побеждать. Несмотря на то, что в прошлых турах потеряли четыре очка. Мы продолжали плодотворно работать в течение этой недели – и вот есть результат.

По теме:
Максим ЛУНЕВ: «Игра против Черноморца давалась»
Назарий ФЕДОРОВСКИЙ: «Матч против Александрии был похож на Лигу чемпионов»
Олег ШАНДРУК: «Я эмоционально реагировал на нелогические решения арбитра»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Черноморец - Кривбасс Рафаэль Бандейра
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21 апреля 2024, 23:36 9
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Футбол | 22 апреля 2024, 00:04 21
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны

По ходу матча мадридцы дважды проигрывали, но в итоге победили

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 11:43
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Футбол | 22.04.2024, 10:53
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Футбол | 21.04.2024, 13:45
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
Перес поставил ультиматум Лунину. Андрею нужно принять важное решение
20.04.2024, 10:12 5
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем