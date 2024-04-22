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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 12:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
56
0

Олег ФЕДОР: «Минай нельзя недооценивать»

Полузащитник «Руха» поделился ожиданиями от игры с «Минаем»

22 апреля 2024, 12:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:14
56
0
Олег ФЕДОР: «Минай нельзя недооценивать»
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Миная»:

«После результатов в последних двух турах «Рух» голоден к победам. Впереди у нас матч с «Минаем» и ни в коем случае нельзя недооценивать этого соперника. Но мы готовимся в своем обычном режиме, потому что для нас важен каждый поединок.

В первом круге «Минай», не демонстрируя яркой игры, смог отобрать у нас очки. В то же время, во второй части чемпионата они начали играть в интересный футбол, а также регулярно набирают очки. Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам. Следует быть очень осторожными в обороне и нейтрализовать эту угрозу. В частности, у «Миная» очень опасные контратаки и, конечно, мы обращаем на это внимание.

По тренировочному процессу и постоянной вовлеченности молодежи в занятия первой команды, то каждый старший игрок помогает молодым футболистам. В частности, мы делаем все необходимое, чтобы юноши из Академии как можно быстрее адаптировались к интенсивным тренировкам, которые есть у первой команды».

Матч «Минай» – «Рух» состоится 22 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Олег Федор
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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