Олег ФЕДОР: «Минай нельзя недооценивать»

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ против «Миная»:

«После результатов в последних двух турах «Рух» голоден к победам. Впереди у нас матч с «Минаем» и ни в коем случае нельзя недооценивать этого соперника. Но мы готовимся в своем обычном режиме, потому что для нас важен каждый поединок.

В первом круге «Минай», не демонстрируя яркой игры, смог отобрать у нас очки. В то же время, во второй части чемпионата они начали играть в интересный футбол, а также регулярно набирают очки. Закарпатцы имеют качественное нападение, которое очень стремительно атакует и может принести много проблем защитникам. Следует быть очень осторожными в обороне и нейтрализовать эту угрозу. В частности, у «Миная» очень опасные контратаки и, конечно, мы обращаем на это внимание.

По тренировочному процессу и постоянной вовлеченности молодежи в занятия первой команды, то каждый старший игрок помогает молодым футболистам. В частности, мы делаем все необходимое, чтобы юноши из Академии как можно быстрее адаптировались к интенсивным тренировкам, которые есть у первой команды».

Матч «Минай» – «Рух» состоится 22 апреля в 13:00 по киевскому времени.