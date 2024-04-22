Клуб, который ранее тренировал Ребров, получит нового спонсора из россии
Газпром станет новым спонсором венгерского «Ференцвароша»
Лидер венгерского чемпионата «Ференцварош» получит нового спонсора.
По информации местных СМИ, новым спонсором венгерского гранда станет компания страны-террориста «Газпром».
Напомним, венгерский клуб в свое время возглавлял нынешний наставник национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год. Ребров смог дважды вывести венгерскую команду в групповой этап Лиги чемпионов.
Сейчас «Ференцварош» лидирует в местном чемпионате с 65 очками в активе, имея преимущество над командой, занимающей второе место, в 15 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сливочные» победили в Эль-Класико со счетом 3:2
Наставник доверяет украинскому голкиперу