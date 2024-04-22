Лидер венгерского чемпионата «Ференцварош» получит нового спонсора.

По информации местных СМИ, новым спонсором венгерского гранда станет компания страны-террориста «Газпром».

Напомним, венгерский клуб в свое время возглавлял нынешний наставник национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год. Ребров смог дважды вывести венгерскую команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Сейчас «Ференцварош» лидирует в местном чемпионате с 65 очками в активе, имея преимущество над командой, занимающей второе место, в 15 очков.