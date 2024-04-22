Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб, который ранее тренировал Ребров, получит нового спонсора из россии
Другие новости
22 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:10
521
0

Клуб, который ранее тренировал Ребров, получит нового спонсора из россии

Газпром станет новым спонсором венгерского «Ференцвароша»

22 апреля 2024, 12:45 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:10
521
0
Клуб, который ранее тренировал Ребров, получит нового спонсора из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ференцварош

Лидер венгерского чемпионата «Ференцварош» получит нового спонсора.

По информации местных СМИ, новым спонсором венгерского гранда станет компания страны-террориста «Газпром».

Напомним, венгерский клуб в свое время возглавлял нынешний наставник национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров, который тренировал «Ференцварош» с 2018 по 2021 год. Ребров смог дважды вывести венгерскую команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Сейчас «Ференцварош» лидирует в местном чемпионате с 65 очками в активе, имея преимущество над командой, занимающей второе место, в 15 очков.

По теме:
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
ФОТО. Луческу и Ребров присутствуют на матче Динамо – Полесье в Киеве
РЕБРОВ: «Важно хорошо подготовиться к Евро-2024, чтобы показать нашу силу»
Ференцварош Сергей Ребров Газпром чемпионат Венгрии по футболу
Дмитро Олійник Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
Футбол | 22 апреля 2024, 09:22 3
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона
ФОТО. Поддерживала Лунина? Свитолина посетила суперматч Реал – Барселона

«Сливочные» победили в Эль-Класико со счетом 3:2

Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Футбол | 22 апреля 2024, 00:07 0
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона

Наставник доверяет украинскому голкиперу

Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 12:05
Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Футбол | 21.04.2024, 13:45
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бекхэм пошел судом против голливудского актера. За что просит 8,5 млн?
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Футбол | 21.04.2024, 18:04
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
У кого 8.5? Известна оценка Довбика за гол в историческом матче Жироны
21.04.2024, 00:37
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 36
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем