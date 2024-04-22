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  4. Тен Хага уволят? МЮ может возглавить наставник полуфиналиста Лиги чемпионов
Англия
22 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:18
820
2

Тен Хага уволят? МЮ может возглавить наставник полуфиналиста Лиги чемпионов

Томас Тухель может вернуться в АПЛ

22 апреля 2024, 11:53 | Обновлено 22 апреля 2024, 13:18
820
2
Тен Хага уволят? МЮ может возглавить наставник полуфиналиста Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

По информации журналиста немецкого издания Kicker, Тухель может вернуться в Английскую Премьер-лигу, где уже ранее возглавлял лондонский «Челси». Немецкий наставник может заменить Эрика тен Хага, если тот покинет «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф высоко ценит немецкого специалиста и готов его пригласить в команду, если будет принято решение об увольнении Тен Хага.

«Ман Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ лишь седьмое место с 50 очками в активе, но имеет шансы побороться за единственный трофей в этом сезоне. 25 мая «красные дьяволы» в финале Кубка Англии сыграют против «Ман Сити».

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Эрик тен Хаг Томас Тухель Джим Рэтклифф Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера Бавария
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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Комментарии 2
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Gargantua
надо искать того, кто на подъеме, на волне успеха.
Эмери, Фонсека, Тиаго Мотта.
аморима уже перехватил Ливер. Хаби Алонсо пока остается в Баере. Мичел сомнителен в перспективе английского футбола.
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0
D.Lanskoy
Думаю, не цього сезону. Тен Хагу ще дадуть попрацювати ще один сезон, але якщо і наступного сезону не потягне, то швидше за все звільнять посередині сезону, не будуть чекати кінця. Зараз МЮ ніби намацав гарну гру в атаці, йому треба укріпити оборону — і тоді МЮ може змагатися за найвищі трофеї.
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