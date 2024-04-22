Тен Хага уволят? МЮ может возглавить наставник полуфиналиста Лиги чемпионов
Томас Тухель может вернуться в АПЛ
Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.
По информации журналиста немецкого издания Kicker, Тухель может вернуться в Английскую Премьер-лигу, где уже ранее возглавлял лондонский «Челси». Немецкий наставник может заменить Эрика тен Хага, если тот покинет «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф высоко ценит немецкого специалиста и готов его пригласить в команду, если будет принято решение об увольнении Тен Хага.
«Ман Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ лишь седьмое место с 50 очками в активе, но имеет шансы побороться за единственный трофей в этом сезоне. 25 мая «красные дьяволы» в финале Кубка Англии сыграют против «Ман Сити».
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