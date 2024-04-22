Голкипер Динамо Георгий Бущан сыграл 100-й матч в УПЛ
Вратарь киевлян в УПЛ провел 50 поединков без пропущенных мячей
Голкипер Динамо Георгий Бущан 21 апреля провел 100-й матч в УПЛ.
Свой юбилей голкипер «Динамо» отпраздновал сухой победой в матче 25-го тура над «Полесьем» (3:0).
Бущан провел в составе динамовцев 100 встреч в УПЛ, дебютировав 20 августа 2017 в домашнем матче против каменской Стали (4:1).
Бущан также провел в УПЛ 50-й матч без пропущенных голов. По количеству «сухих» динамовских игр в чемпионатах Георгий занимает 2-е место, уступая лишь легендарному Александру Шовковскому (233 игры).
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