Голкипер Динамо Георгий Бущан сыграл 100-й матч в УПЛ

Голкипер Динамо Георгий Бущан 21 апреля провел 100-й матч в УПЛ.

Свой юбилей голкипер «Динамо» отпраздновал сухой победой в матче 25-го тура над «Полесьем» (3:0).

Бущан провел в составе динамовцев 100 встреч в УПЛ, дебютировав 20 августа 2017 в домашнем матче против каменской Стали (4:1).

Бущан также провел в УПЛ 50-й матч без пропущенных голов. По количеству «сухих» динамовских игр в чемпионатах Георгий занимает 2-е место, уступая лишь легендарному Александру Шовковскому (233 игры).