Шевченко обратился с посланием к игрокам Милана. Услышат легенду?

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который в бытность футболистом защищал цвета «Милана», обратился к нынешнему поколению «россонери» в преддверии матча с «Интером» в Серии А.

«Всегда особый матч для меня – миланское дерби. Много воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз буду переживать немного дальше, но всегда с таким же энтузиазмом.

Удачи, ребята. Отдайте все свои силы ради этих цветов и этой фантастической базы фанатов. И с должным уважением к соперникам, таким же, какое у меня всегда было», – написал Шевченко.

Поединок 33-го тура ченмпионата Италии «Милан» – «Интер» состоится в понедельник, 22 апреля, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды.