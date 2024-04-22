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  4. Шевченко обратился с посланием к игрокам Милана. Услышат легенду?
Италия
22 апреля 2024, 11:26 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:34
266
1

Шевченко обратился с посланием к игрокам Милана. Услышат легенду?

Украинский экс-нападающий – о предстоящем миланском дерби

22 апреля 2024, 11:26 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:34
266
1
Шевченко обратился с посланием к игрокам Милана. Услышат легенду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который в бытность футболистом защищал цвета «Милана», обратился к нынешнему поколению «россонери» в преддверии матча с «Интером» в Серии А.

«Всегда особый матч для меня – миланское дерби. Много воспоминаний и эмоций на поле, которые в этот раз буду переживать немного дальше, но всегда с таким же энтузиазмом.

Удачи, ребята. Отдайте все свои силы ради этих цветов и этой фантастической базы фанатов. И с должным уважением к соперникам, таким же, какое у меня всегда было», – написал Шевченко.

Поединок 33-го тура ченмпионата Италии «Милан» – «Интер» состоится в понедельник, 22 апреля, начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды.

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Андрей Шевченко Интер Милан Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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andre_lui
Належна повага до суперника - любив Шева Інтеру забивати. Мабуть має на увазі мінімум дубль
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