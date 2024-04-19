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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 14:23 |
1500
4

Омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды

Скандал с участием Александра Шевченко и Евгении Сагайдак получил продолжение

19 апреля 2024, 14:23 |
1500
4
Омбудсмен просит Шевченко принять меры в отношении члена своей команды
УАФ. Андрей Шевченко

Представитель Уполномоченного по равным правам и свободам, правам национальных меньшинств, политических и религиозных взглядов Михаил Спасов обратился к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко с просьбой принять меры в отношении вице-президента УАФ Александра Шевченко из-за конфликта с финансовым директором Евгенией Сагайдак:

«Спор между Александром Шевченко и Евгенией Сагайдак сопровождался нецензурными и сексистскими высказываниями, оскорблениями со стороны мужчины, угрозами физическим насилием, в связи с чем Евгения Сагайдак обратилась в Комитет этики и честной игры, а также Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Подчеркиваю, что дискриминация по признаку пола и любые проявления насилия по признаку пола запрещены».

Напомним, конфликт заключается в том, что Александр Шевченко, возглавляющий комитет детско-юношеского футбола, собирался по своему усмотрению распоряжаться деньгами, которые сборная Украины заработала за выход на Евро-2024 (9,25 миллиона евро) и направить их на развитие футзала, а Евгения Сагайдак не позволила этого сделать, за что получила порцию словесных оскорблений и угроз.

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Дмитро Вербинський Источник
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Муґунот Уух
Сагайдак - це та, що Павелкові допомагала розтаскувати кошти?
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0
potemkin78
столько бабок мимо может уйти
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0
Фанькин кот
Андрюша вряд ли знает, что такое омбудсмен. И объяснить ему всё  это - адский труд, ввиду скудности его интеллекта.
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-2
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