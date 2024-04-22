Мартина НАВРАТИЛОВА: «Мы играем разными мячами каждую неделю, это безумие»

Обладательница 18 титулов Grand Slam Мартина Навратилова высказалась о возможном слиянии ATP и WTA, а также затронула некоторые интересующие ее проблемы в женском теннисе.



«Сейчас происходят перемены, даже говорят о слиянии ATP и WTA, и я думаю, что это было бы хорошей новостью. Но это очень сложно, потому что ATP очень укоренилась в своем подходе, а WTA, возможно, не так сильно. WTA – это структура, которая все еще развивается. Но я бы хотела видеть больше единства и больше изменений в самом спорте.

Мы все еще играем разными мячами каждую неделю. Представим себе на минуту, что футболисты играют разными мячами в каждом городе, куда они приезжают. Невозможно, не так ли? А в теннисе именно это и происходит. Это действительно безумие.

Для меня это изменение – самое важное, но не единственное. Я знаю, что структурные изменения – это сложно, но мы – элитный женский вид спорта, и поэтому я бы хотела видеть больше женщин на руководящих постах. В любом случае, всегда будут изменения... Посмотрим, как будут развиваться события в Саудовской Аравии», – сказала Навратилова.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.