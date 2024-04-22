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  4. Мартина НАВРАТИЛОВА: «Мы играем разными мячами каждую неделю, это безумие»
WTA
22 апреля 2024, 11:16 |
424
0

Мартина НАВРАТИЛОВА: «Мы играем разными мячами каждую неделю, это безумие»

Легендарная теннисистка – о проблемах женского тенниса

22 апреля 2024, 11:16 |
424
0
Мартина НАВРАТИЛОВА: «Мы играем разными мячами каждую неделю, это безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Навратилова

Обладательница 18 титулов Grand Slam Мартина Навратилова высказалась о возможном слиянии ATP и WTA, а также затронула некоторые интересующие ее проблемы в женском теннисе.

«Сейчас происходят перемены, даже говорят о слиянии ATP и WTA, и я думаю, что это было бы хорошей новостью. Но это очень сложно, потому что ATP очень укоренилась в своем подходе, а WTA, возможно, не так сильно. WTA – это структура, которая все еще развивается. Но я бы хотела видеть больше единства и больше изменений в самом спорте.

Мы все еще играем разными мячами каждую неделю. Представим себе на минуту, что футболисты играют разными мячами в каждом городе, куда они приезжают. Невозможно, не так ли? А в теннисе именно это и происходит. Это действительно безумие.

Для меня это изменение – самое важное, но не единственное. Я знаю, что структурные изменения – это сложно, но мы – элитный женский вид спорта, и поэтому я бы хотела видеть больше женщин на руководящих постах. В любом случае, всегда будут изменения... Посмотрим, как будут развиваться события в Саудовской Аравии», – сказала Навратилова.

Ранее сообщалось, что Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, примет следующие три розыгрыша турнира WTA Finals в 2024-2026 годах.

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Мартина Навратилова ATP WTA Саудовская Аравия
Владимир Клепач Источник: Relevo
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