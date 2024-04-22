За Днепр-1 в матче с Вересом дебютировал 18-летний юниор

18-летний форвард Максим Шолупец дебютировал в УПЛ за основную команду Днепра-1.

В матче 25-го тура УПЛ против ровенского Вереса (1:1) он на 90-й минуте встречи заменил Дениса Мирошниченко.

Максим Шолупец, которому 16 февраля исполнилось 18 лет – воспитанник ДЮСШ Терновка и днепровской академии (в ДЮФЛУ – 40 матчей, 18 голов).

Он второй год выступает за спортклубовцев в чемпионате U-19 (44 матча, 5 голов) и во второй раз попал в заявку основной команды.