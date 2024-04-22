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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 10:43 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:17
239
0

За Днепр-1 в матче с Вересом дебютировал 18-летний юниор

Форвард Максим Шолупец на 90-й минуте заменил Дениса Мирошниченко

22 апреля 2024, 10:43 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:17
239
0
За Днепр-1 в матче с Вересом дебютировал 18-летний юниор
СК Днепр-1. Максим Шолупец

18-летний форвард Максим Шолупец дебютировал в УПЛ за основную команду Днепра-1.

В матче 25-го тура УПЛ против ровенского Вереса (1:1) он на 90-й минуте встречи заменил Дениса Мирошниченко.

Максим Шолупец, которому 16 февраля исполнилось 18 лет – воспитанник ДЮСШ Терновка и днепровской академии (в ДЮФЛУ – 40 матчей, 18 голов).

Он второй год выступает за спортклубовцев в чемпионате U-19 (44 матча, 5 голов) и во второй раз попал в заявку основной команды.

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Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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