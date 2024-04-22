Украина. Премьер лига22 апреля 2024, 10:43 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:17
239
0
За Днепр-1 в матче с Вересом дебютировал 18-летний юниор
Форвард Максим Шолупец на 90-й минуте заменил Дениса Мирошниченко
22 апреля 2024, 10:43 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:17
239
0
18-летний форвард Максим Шолупец дебютировал в УПЛ за основную команду Днепра-1.
В матче 25-го тура УПЛ против ровенского Вереса (1:1) он на 90-й минуте встречи заменил Дениса Мирошниченко.
Максим Шолупец, которому 16 февраля исполнилось 18 лет – воспитанник ДЮСШ Терновка и днепровской академии (в ДЮФЛУ – 40 матчей, 18 голов).
Он второй год выступает за спортклубовцев в чемпионате U-19 (44 матча, 5 голов) и во второй раз попал в заявку основной команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 апреля 2024, 09:47 1
Украинец пропустил в Эль-Класико два гола
Другие виды | 21 апреля 2024, 14:26 0
Олимпийская чемпионка показала историческое время в Лондоне
Футбол | 21.04.2024, 23:36
Футбол | 22.04.2024, 00:04
Футбол | 22.04.2024, 07:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.04.2024, 00:37
21.04.2024, 01:20 1
20.04.2024, 23:41 6
20.04.2024, 16:13 12
20.04.2024, 23:57 3
22.04.2024, 07:43 1
20.04.2024, 20:29 2