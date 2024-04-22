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  4. Два игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам перед игрой с Шахтером
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 10:41 |
175
0

Два игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам перед игрой с Шахтером

Известная кадровая ситуация в команде Олега Дулуба

22 апреля 2024, 10:41 |
175
0
Два игрока ЛНЗ возвращаются к тренировкам перед игрой с Шахтером
ФК ЛНЗ. Александр Каплиенко

Защитник ЛНЗ Денис Норенков вынужден был из-за травмы плеча попросить замену уже в дебюте поединка 25-го тура чемпионата УПЛ – с «Александрией».

Как стало известно Sport.ua, сегодня он пройдет детальное обследование и только тогда появится конкретика, когда можно ожидать его возвращения.

Также стало известно, что восстановление после травм еще двух защитников черкасчан – Максима Ковалева и Александра Каплиенко – уже близко к завершению, и они будут готовиться в общей группе к очередному календарному матчу с «Шахтером», который состоится 27 апреля.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают седьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 32 очка.

Ранее главный тренер черкасской команды Олег Дулуб рассказал о победе над «Александрией».

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ЛНЗ Черкассы травма Денис Норенков Александр Каплиенко Максим Ковалев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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