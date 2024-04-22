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  4. В Динамо оценили значимость крупной победы над Полесьем
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 10:51 |
636
0

В Динамо оценили значимость крупной победы над Полесьем

Тарас Михавко – о разгроме гостей из Житомира

22 апреля 2024, 10:51 |
636
0
В Динамо оценили значимость крупной победы над Полесьем
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился мнением о домашнем матче команды с «Полесьем» Житомир (3:0) в 25-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Главное, что выиграли, удавалось многое. Были ошибки, но они всегда бывают. Будем стараться их исправлять. Но сегодня добились хорошего результата - забили три мяча, не пропустили в свои ворота, поэтому все довольны. Думаю, игра также понравилась и болельщикам.

– Как оцениваешь свое возвращение на поле? Какие эмоции испытываешь?

– Только положительные. Я играю в «Динамо» Киев, где мечтают выступать многие футболисты. Я работал, восстанавливался, и, слава Богу, наконец удалось вернуться на поле.

– Сегодня «Динамо» не пропустило и мало что позволяло сопернику. Можно сказать, что в защите отыграли хорошо?

– Думаю, хорошо, поскольку отыграли на ноль. Возможно, есть какие-то незначительные ошибки, но проанализируем их и не будем допускать в других матчах.

– Важно держать хороший баланс между защитой и нападением. Понравились ли сегодня забитые мячи в исполнении твоих партнеров?

– Да, конечно. Мы все работаем над реализацией, каждый хочет забивать. Но главное, что выиграли и сыграли на ноль, поэтому, думаю, никто не расстраивается, если именно ему не удалось забить.

– В плане жесткости насколько высоким градус был в сегодняшнем матче?

– Это футбол, и все стараются выкладываться на максимум. Возможно, в чем-то было жестко, но главное, что без травм.

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Тарас Михавко Динамо Киев Динамо - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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