Вратарь Барселоны назвал «позором» незасчитанный гол в матче с Реалом

В рамках 32-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» дома обыграл «Барселону» – 3:2.

В середине первого тайма, при счете 1:1, произошел спорный эпизод. После подачи с углового Ламин Ямаль подрезал мяч в ворота, но Лунин парировал руками. Все повторы, которые были показаны после этого, не дали очевидного ответа, пересек ли мяч полностью линию ворот. В итоге судьи после длительных переговоров решили не засчитывать взятие ворот.

«Это позор для футбольного мира! Нет технологии определения гола, почему? В эту отрасль вкладывают большие деньги, но, видимо, не в самое главное. Мне просто обидно», — цитирует вратаря «Барселоны» тер Штегена инсайдер Фабрицио Романо.