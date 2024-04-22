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  4. Вратарь Барселоны назвал «позором» незасчитанный гол в матче с Реалом
Испания
22 апреля 2024, 09:55 |
749
3

Вратарь Барселоны назвал «позором» незасчитанный гол в матче с Реалом

Тер Штеген считает, что обязательно должна быть технология определения взятия ворот

22 апреля 2024, 09:55 |
749
3
Вратарь Барселоны назвал «позором» незасчитанный гол в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

В рамках 32-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» дома обыграл «Барселону» – 3:2.

В середине первого тайма, при счете 1:1, произошел спорный эпизод. После подачи с углового Ламин Ямаль подрезал мяч в ворота, но Лунин парировал руками. Все повторы, которые были показаны после этого, не дали очевидного ответа, пересек ли мяч полностью линию ворот. В итоге судьи после длительных переговоров решили не засчитывать взятие ворот.

«Это позор для футбольного мира! Нет технологии определения гола, почему? В эту отрасль вкладывают большие деньги, но, видимо, не в самое главное. Мне просто обидно», — цитирует вратаря «Барселоны» тер Штегена инсайдер Фабрицио Романо.

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Марк-Андре Тер Штеген Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид
Юрій Вишневський Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Vitaliy Shevchenko
Так в тому вся справа, що технологія така була і промовчала. А що там арбітри перевіряли, вірніше для чого вони це робили, не відомо.
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0
George1
Коли грає реал якщо виникає якийсь момент то зпвжди трактується на користь реала .Це якась ганьба .якби такий же гол забив реал йому б зарахували 100 відсотків 
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0
Keen Vision
Так вже давно є така технологія.
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-2
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