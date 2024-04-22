Винисиус – лидер по голам в Эль Классико среди бразильцев. Сколько до Месси

Мадридский «Реал» в матче 32-го тура Ла Лиги обыграл на родном «Сантьяго Бернабеу» каталонскую «Барселону» – 3:2.

Пропустив в дебюте встречи, «сливочные» вскоре отыгрались благодаря пенальти, реализованному Винисиусом Жуниором. Этот гол стал для бразильца седьмым в поединках против «блау-гранас», и он стал единоличным лучшим бомбардиром Эль Классико среди своих соотечественников, обойдя легендарного «Зубастика» Роналдо. По 5 голов на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо, по 3 мяча у Неймара и Ромарио.

Правда, этот показатель пока не позволяет 23-летнему Винисиусу, выступающему за «Реал» с 2018-го, входить даже в топ-10 лучших бомбардиров в истории Эль Классико. Лидирует же в списке аргентинец Лионель Месси, на счету которого 26 забитых мячей.