Винисиус – лидер по голам в Эль Классико среди бразильцев. Сколько до Месси
23-летний футболист обошел в списке лучших бомбардиров легендарного Роналдо
Мадридский «Реал» в матче 32-го тура Ла Лиги обыграл на родном «Сантьяго Бернабеу» каталонскую «Барселону» – 3:2.
Пропустив в дебюте встречи, «сливочные» вскоре отыгрались благодаря пенальти, реализованному Винисиусом Жуниором. Этот гол стал для бразильца седьмым в поединках против «блау-гранас», и он стал единоличным лучшим бомбардиром Эль Классико среди своих соотечественников, обойдя легендарного «Зубастика» Роналдо. По 5 голов на счету Джованни, Ривалдо и Роналдиньо, по 3 мяча у Неймара и Ромарио.
Правда, этот показатель пока не позволяет 23-летнему Винисиусу, выступающему за «Реал» с 2018-го, входить даже в топ-10 лучших бомбардиров в истории Эль Классико. Лидирует же в списке аргентинец Лионель Месси, на счету которого 26 забитых мячей.
🔎 Vinícius Júnior se tornou o brasileiro com mais gols marcados na história do El Clasico! 🇧🇷🔥— Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 21, 2024
7 gols - Vinícius Júnior
6 gols - Evaristo de Macedo e Ronaldo
5 gols - Giovanni, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho
3 gols - Neymar e Romário
2 gols - Roberto Carlos e Sonny Anderson pic.twitter.com/KBbAxCCKfw
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