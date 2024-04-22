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Испания
22 апреля 2024, 09:01 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:10
495
0

Модрич оценил волевую победу Реала над Барселоной

Хорват – о победной для «галактикос» игре

22 апреля 2024, 09:01 | Обновлено 22 апреля 2024, 09:10
495
0
Модрич оценил волевую победу Реала над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от победы «сливочных» в матче с «Барселоной» (3:2) в 32-м туре Ла Лиги.

«Это потрясающе. Данная победа приближает нас к титулу Ла Лиги. Отличный вечер, прекрасная игра команды. Мы никогда не сдаемся. Мы дважды уступали в счете, но продолжали стараться, оказывать давление и в конце концов снова и снова отыгрывались. Отличный вечер, как и многие другие на «Бернабеу».

Что позволяет команде переворачивать такие важные матчи? Кроме необходимого качества, это вера и невероятный характер, ведь все это не случайно. И с такой поддержкой, как сейчас, все становится намного легче. Это невероятно. Мы были очень рады и благодарны болельщикам. Они создали потрясающую атмосферу. Мы находимся там, где хотим быть, с отрывом в 11 очков, и нам остаётся совсем немного до победы в чемпионате.

Мы вышли на поле после тяжелого матча с «Манчестер Сити.» 120 минут, изматывающих физически и морально. Но мы еще раз доказали, что у команды всё в порядке с физической формой и настроем. Надо идти до конца», – заявил Модрич.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 81 очко после 32 матчей. «Барселона» находится на второй позиции, имея 70 очков.

Ранее Андрей Лунин оценил победный матч «Реала» с «Барселоной», в котором он пропустил 2 гола.

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Лука Модрич Реал Мадрид Реал - Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: AS
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