Лунин оценил победный матч Реала с Барсой, в котором он пропустил 2 гола
Украинец – о выигрыше «галактикос» в Мадриде
21 апреля в 32-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснили местный «Реал» и «Барселона».
Игра, состоявшаяся на «Сантьяго Бернабеу», завершилась волевой победой 3:2 мадридцев, ворота которых защищал украинец Андрей Лунин.
По завершении поединка Лунин в инстаграм поделился своими эмоциями:
«Какой замечательный вечер в Бернабеу 🤍
Вот так, вот так, Мадрид выигрывает 👊💪💪
Спасибо за атмосферу и поддержку🤝👏», – написал Андрей Лунин.
Ранее Лунин признался, почему «Реалу» было сложно в обороне при угловых «Барселоны».
«Реал» Мадрид в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй с 70 пунктами.
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