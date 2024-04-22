Лунин оценил победный матч Реала с Барсой, в котором он пропустил 2 гола

21 апреля в 32-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснили местный «Реал» и «Барселона».

Игра, состоявшаяся на «Сантьяго Бернабеу», завершилась волевой победой 3:2 мадридцев, ворота которых защищал украинец Андрей Лунин.

По завершении поединка Лунин в инстаграм поделился своими эмоциями:

«Какой замечательный вечер в Бернабеу 🤍

Вот так, вот так, Мадрид выигрывает 👊💪💪

Спасибо за атмосферу и поддержку🤝👏», – написал Андрей Лунин.

Ранее Лунин признался, почему «Реалу» было сложно в обороне при угловых «Барселоны».

«Реал» Мадрид в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй с 70 пунктами.