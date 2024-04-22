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  4. Лунин оценил победный матч Реала с Барсой, в котором он пропустил 2 гола
Испания
22 апреля 2024, 07:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 07:57
1621
0

Лунин оценил победный матч Реала с Барсой, в котором он пропустил 2 гола

Украинец – о выигрыше «галактикос» в Мадриде

22 апреля 2024, 07:50 | Обновлено 22 апреля 2024, 07:57
1621
0
Лунин оценил победный матч Реала с Барсой, в котором он пропустил 2 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

21 апреля в 32-м туре чемпионата Испании в Мадриде отношения выяснили местный «Реал» и «Барселона».

Игра, состоявшаяся на «Сантьяго Бернабеу», завершилась волевой победой 3:2 мадридцев, ворота которых защищал украинец Андрей Лунин.

По завершении поединка Лунин в инстаграм поделился своими эмоциями:

«Какой замечательный вечер в Бернабеу 🤍

Вот так, вот так, Мадрид выигрывает 👊💪💪

Спасибо за атмосферу и поддержку🤝👏», – написал Андрей Лунин.

Ранее Лунин признался, почему «Реалу» было сложно в обороне при угловых «Барселоны».

«Реал» Мадрид в таблице Ла Лиги занимает 1-е место, имея 81 очко. «Барселона» идет второй с 70 пунктами.

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Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал - Барселона Реал Мадрид Барселона
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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