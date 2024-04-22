ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»
Главный тренер каталонцев потерпел четвертое подряд поражение в Эль Классико
В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на родном «Сантьяго Бернабеу» уступал в счете, но одержал волевую победу над «Барселоной» (3:2), забив решающий мяч в компенсированное время.
После матча счастливые болельщики «сливочных» начали скандировать «Хави, оставайся».
И их можно понять, ведь Хави проиграл четвертое подряд Эль Классико, став лишь вторым тренером в истории «блау-гранас» с таким «достижением».
Напомним, ранее специалист заявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Правда, руководство клуба надеется, что он останется.
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