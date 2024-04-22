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  4. ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»
Испания
22 апреля 2024, 09:09 |
651
1

ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»

Главный тренер каталонцев потерпел четвертое подряд поражение в Эль Классико

22 апреля 2024, 09:09 |
651
1
ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на родном «Сантьяго Бернабеу» уступал в счете, но одержал волевую победу над «Барселоной» (3:2), забив решающий мяч в компенсированное время.

После матча счастливые болельщики «сливочных» начали скандировать «Хави, оставайся».

И их можно понять, ведь Хави проиграл четвертое подряд Эль Классико, став лишь вторым тренером в истории «блау-гранас» с таким «достижением».

Напомним, ранее специалист заявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Правда, руководство клуба надеется, что он останется.

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Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу болельщики стадион Сантьяго Бернабеу
Юрій Вишневський Источник: Mundo Deportivo
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RoNIkyo
Вболівальники - ще ті паскуди. Добре, що коли не вболіваєш за жодну з команд, можеш вболівати за "красивий футбол" і дивитись об'єктивно на гру.
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