ВИДЕО. После победы над Барселоной фанаты Реала кричали «Хави, оставайся»

В рамках 32-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на родном «Сантьяго Бернабеу» уступал в счете, но одержал волевую победу над «Барселоной» (3:2), забив решающий мяч в компенсированное время.

После матча счастливые болельщики «сливочных» начали скандировать «Хави, оставайся».

И их можно понять, ведь Хави проиграл четвертое подряд Эль Классико, став лишь вторым тренером в истории «блау-гранас» с таким «достижением».

Напомним, ранее специалист заявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Правда, руководство клуба надеется, что он останется.