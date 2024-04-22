Легендарный Рой Кин раскритиковал Ман Юнайтед за матч в Кубке Англии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и его бывший капитан Рой Кин раскритиковал игру «красных дьяволов» в гостевом поединке 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри», который завершился победой команды Эрика тен Хага в серии пенальти (основное время – 3:3, пенальти – 4-2).

«Ковентри Сити» выглядел как команда АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» был похож на команду из Чемпионшипа», – заявил Кин.

Как известно, на 58-й минуте игры «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед» гости повели в счете 3:0, но затем пропустили в ответ три гола, последних из которых – в компенсированное время. В результате, добиться перевеса «красные дьяволы» смогли только в серии послематчевых 11-метровых.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», который в 1/2 финала обыграл «Челси» (1:0).