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Англия
22 апреля 2024, 08:26 | Обновлено 22 апреля 2024, 08:28
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0

Легендарный Рой Кин раскритиковал Ман Юнайтед за матч в Кубке Англии

Бывший игрок манкунианцев в шоке от нынешней команды

22 апреля 2024, 08:26 | Обновлено 22 апреля 2024, 08:28
110
0
Легендарный Рой Кин раскритиковал Ман Юнайтед за матч в Кубке Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и его бывший капитан Рой Кин раскритиковал игру «красных дьяволов» в гостевом поединке 1/2 финала Кубка Англии с «Ковентри», который завершился победой команды Эрика тен Хага в серии пенальти (основное время – 3:3, пенальти – 4-2).

«Ковентри Сити» выглядел как команда АПЛ, а «Манчестер Юнайтед» был похож на команду из Чемпионшипа», – заявил Кин.

Как известно, на 58-й минуте игры «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед» гости повели в счете 3:0, но затем пропустили в ответ три гола, последних из которых – в компенсированное время. В результате, добиться перевеса «красные дьяволы» смогли только в серии послематчевых 11-метровых.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити», который в 1/2 финала обыграл «Челси» (1:0).

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Рой Кин Манчестер Юнайтед Кубок Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Twitter
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