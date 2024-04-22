В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?

21 апреля состоялся матч 32-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, пропустив два мяча.

Испанское издание Marca оценило выступление украинского голкипера в этом матче.

«Лунин заставил дрожать болельщиков «сливочных» своим дриблингом в штрафной перед Левандовски, который был близок к тому, чтобы отобрать мяч у вратаря и забить ему позорный гол. Неудачный старт от украинского голкипера, который плохо сыграл на выходе при угловом и позволил Кристенсену открыть счет в матче.

18 угловых против «Ман Сити»... и уже после первого углового в Эль-Класико украинец пропускает, допустив ошибку. Сегодня был совсем другой Лунин: от уверенности, которую он показал в Манчестере, до нервозности во время Эль-Классико на «Бернабеу», – говорится в издании.