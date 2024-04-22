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Германия
22 апреля 2024, 07:13 | Обновлено 22 апреля 2024, 07:19
740
0

Байер обновил рекорд топ-5 евролиг по матчам без поражений

«Фармацевты» сохраняют историческую непобедимость

22 апреля 2024, 07:13 | Обновлено 22 апреля 2024, 07:19
740
0
Байер обновил рекорд топ-5 евролиг по матчам без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля в 30-м туре немецкой Бундеслиги в Дортмунде отношения выяснили «Боруссия» и «Байер» - досрочный чемпион Германии нынешнего сезона.

Игра завершилась вничью 1:1, что позволило «Байеру» продлить свою серию матчей без неудач.

У команды Хаби Алонсо теперь имеется уже 45 матчей без поражений во всех турнирах – 38 побед и 7 ничьих. Это новый рекорд топ-5 чемпионатов Европы.

Предыдущее достижение принадлежало «Ювентусу» и составляло 43 встречи без поражений в период с мая 2011 года по май 2012-го.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 80 очков после 30 матчей.

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Юрій Остроумов Источник: Squawka
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