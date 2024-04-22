Руслан РОТАНЬ: «Ошибки привели к пропущенным голам»

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань поделился эмоциями от поражения черкасскому ЛНЗ в матче 25-го тура УПЛ (1:2).

– Пропущенные голы вашей команды, наверное, что-то из категории «No comments», но все же прокомментируйте.

– Да, действительно, ошибки. Вы знаете, если бояться ошибок, нужно совсем не играть в футбол, а можно ставить другие задачи – отбиваться, играть на контратаках. Но футбол – это игра ошибок. Поэтому ошибиться может каждый, и ребят нужно поддержать только, потому что нелегко им. Сейчас каждому тяжело. Я считаю, что они должны сделать анализ и не допускать детских ошибок в будущем.

Результат? Да, он не в нашу пользу, но, я считаю, причина все-таки не в этих ошибках. Ошибки происходят в каждой игре, и это нормально. Я считаю, что мы должны как минимум, когда забиваешь, продолжать в том же духе, выполнять то, что просят тренеры.

А когда, если сказать честно, не хватает мотивации или где-то пустота – то действительно ты отдаешь инициативу, пропускаешь, как раз тогда приходят и ошибки. Когда команда не едина, скажем так, не хочет одного целого, побеждать, забивать и продолжать. Это сегодня, наверное, с нашей командой произошло, где мы, к сожалению, допустили эти ошибки, поскольку мы не верили в эту победу.

– Вы какой-то конкретно имеете в виду отрезок по ходу матча, когда возникли проблемы с мотивацией? Потому что у «Александрии» много моментов было и после забитого мяча.

– Скажем так, нужна вера, постоянно делать то, что мы договаривались. Да, это нелегко, это интенсивность, ее нужно всегда поддерживать. И восстанавливаться мы должны с мячом, не отдавать его просто так сопернику. Это, прежде всего, структуры касается. Когда мы получаем мяч, мы должны вернуть структуру. Увы, мы сразу этого не делали, мы не делали глубину, у нас не было игроков, которые открывались в глубину, поэтому эти ошибки пришли. Особенно первый пропущенный мяч. Не было никакой опасности у наших ворот, ничего. Это ошибка, которая происходит 1 раз на 100.

– Если взять последние матчи вашего клуба, то насколько вы сейчас убеждены в том, что в дальнейшем этими игроками можно в таком стиле работать, и эти ошибки удастся в будущем избегать? Насколько их потенциал позволяет исповедовать футбол, который вы хотите видеть?

– Конечно, удастся избегать. Если ты что-то тренируешь, то обязательно придешь к тому, что ты хочешь. Надо твердо верить в это, нужно, чтобы игроки верили в это. Обязательно каждая команда проходит через эти ошибки, которые мы совершаем сейчас. Грешить на футболистов, что они не того уровня – это не в наших правилах. Ребята все хорошо выполняют, но поэтому, повторюсь, нужно пройти, гнуть свою линию.

Легче всего ставить задачу результата и добиваться… Я никого не хочу осуждать, что выбежал на контратаке, дождался ошибок, но надо, по моему мнению, смотреть глубже. Если есть стремление все-таки – а стремление у любого футболиста должно быть – ставить перед собой цели: национальная сборная, еврокубки и т.д. Я считаю, что это должен делать каждый футболист.

Поэтому нужно развиваться, нужно делать и выход от ворот, и структуру. Это только тренируется, и другого нет никакого, что поставил, расставился, начали делать. Это все из-за ошибок приходит – сначала на тренировках, потом в матчах, и дальше такой этап проходит.

Но я считаю, что те, кто верит в своих футболистов свою команду, они ни в коем случае от этого не отойдут. Я не тот, кто не верит в свою команду.

– С «Минаем» «Александрия» потеряла 2 очка, с «Оболонью» тоже заметно играли лучше – еще одна потеря 2 очков. Сегодня по количеству моментов, если xG сосчитать, то, думаю, тоже будет огромное преимущество на стороне «Александрии», но минус 3. Насколько сейчас уверенно вы себя чувствуете – вы, команда, клуб в целом после таких недоборов?

– Уверенности это не прибавляет, но мы должны держать удар и продолжать работать в этом духе. Я уверен, что все получится, даже не сомневаюсь, но еще раз повторюсь: должны все этого хотеть вместе. Если все хотят вместе – все приходит и складывается так, как нужно, – сказал Руслан Ротань.