Чемпионат Португалии. Спортинг разгромил претендента на еврокубки

21 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Португалии состоялось четыре матча.

Лиссабонский «Спортинг» дома принимал «Виторию Гимараеш», которая идет на 5-м месте. «Львы» не испытали проблем с крепким оппонентом, одержав уверенную победу.

«Порту» продолжает щекотать нервы своим фанатам. В этот раз «драконы» с проблемами, но обыграли «Каза Пиа».

Ещё две игры завершились в ничью.

Чемпионат Португалии. 30-й тур. 21 апреля.

Спортинг – Витория Гимараеш – 3:0

Голы: Гонсалвеш (30), Дьекереш (45+2, 49)

Каза Пиа – Порту – 1:2

Голы: Морейра (37) – Галено (31), Гонсалес (56)

Фамаликау – Портимоненси – 2:2

Голы: Кадис (60, 63) – Алеман (7), Карлиньос (77, пенальти)

Удаление: де Хаас (34, Фамаликау)

Шавеш – Эшторил – 2:2

Голы: Коррея (32), Морим (90+20) – Бассо (58), Гарсия (71)

Удаления: Карне и Альваро (90+12, оба Эшторил)

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