Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Я считаю, что Верес и Днепр-1 не наиграли на победу»

В матче 25-го тура УПЛ ровенский «Верес» дома разошёлся миром с «Днепром-1» (1:1).

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему хозяевам не удалось склонить чашу весов на свою сторону:

– Я забил свой второй гол в текущем сезоне. Мы удачно сыграли в отборе, заставили ошибиться Александра Сватка, и мне осталось только реализовать свой выход один на один с вратарем гостей. Все же, на мой взгляд, если бы мы победили, то это было бы несправедливо по отношению к «Днепру-1».

Кстати, подопечные Юрия Максимова тоже сравняли счет, воспользовавшись нашей коллективной ошибкой. Вот почему я придерживаюсь точки зрения, что обе команды не наиграли на победу. Почему? Возможно, боялись проиграть, поэтому действовали скованно, а это, как часто бывает в таких случаях, приводило к техническому браку.

Убежден, что участники матча остались недовольны как своей игрой, так и результатом. Ведь днепряне настроены взойти на пьедестал почета, а мы – поскорее покинуть зону вылета. Жаль, что снова не победили, но еще не все потеряно. Я верю, что для «Вереса» все закончится хорошо».

Впереди у «Вереса» решающие поединки с соседями по турнирной таблице – «Минаем», «Александрией», «Металлистом 1925».

В текущем сезоне Виталий Дахновский провел за «Верес» 13 матчей и стал автором двух забитых мячей.