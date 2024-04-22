ВИДЕО. Игровой день Серии A. Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы

Вечером 21 апреля состоялись 4 матча 33-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы и улучшили свое турнирное положение в борьбе за зону еврокубков.

Лидеры Серии A: Интер (83), Милан (69), Ювентус (64), Болонья (59), Рома (55), Аталанта (54), Лацио (52), Наполи (49), Фиорентина (47), Торино (46).

Чемпионат Италии. 33-й тур, 21 апреля

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голы: Жендрей 11, Доргу 15, Пикколи 61.

Торино – Фрозиноне – 0:0

Салернитана – Фиорентина – 0:2

Голы: Куаме 80, Иконе 90+3.

Монца – Аталанта – 1:2

Голы: Мальдини, 89 – Де Кетеларе, 44, Туре, 72.

Турнирная таблица