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Чемпионат Италии
Монца
21.04.2024 21:45 – FT 1 : 2
Аталанта
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Италия
22 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 01:24
25
0

ВИДЕО. Игровой день Серии A. Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы

Вечером 21 апреля состоялись 4 матча 33-го тура чемпионата Италии

22 апреля 2024, 01:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 01:24
25
0
ВИДЕО. Игровой день Серии A. Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 апреля состоялись 4 матча 33-го тура чемпионата Италии.

Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы и улучшили свое турнирное положение в борьбе за зону еврокубков.

Лидеры Серии A: Интер (83), Милан (69), Ювентус (64), Болонья (59), Рома (55), Аталанта (54), Лацио (52), Наполи (49), Фиорентина (47), Торино (46).

Чемпионат Италии. 33-й тур, 21 апреля

Сассуоло – Лечче – 0:3

Голы: Жендрей 11, Доргу 15, Пикколи 61.

Торино – Фрозиноне – 0:0

Салернитана – Фиорентина – 0:2

Голы: Куаме 80, Иконе 90+3.

Монца – Аталанта – 1:2

Голы: Мальдини, 89 – Де Кетеларе, 44, Туре, 72.

Турнирная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Мальдини (Монца).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эль Билал Туре (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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