ВИДЕО. Игровой день Серии A. Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы
Вечером 21 апреля состоялись 4 матча 33-го тура чемпионата Италии
Вечером 21 апреля состоялись 4 матча 33-го тура чемпионата Италии.
Фиорентина и Аталанта добыли гостевые победы и улучшили свое турнирное положение в борьбе за зону еврокубков.
Лидеры Серии A: Интер (83), Милан (69), Ювентус (64), Болонья (59), Рома (55), Аталанта (54), Лацио (52), Наполи (49), Фиорентина (47), Торино (46).
Чемпионат Италии. 33-й тур, 21 апреля
Сассуоло – Лечче – 0:3
Голы: Жендрей 11, Доргу 15, Пикколи 61.
Торино – Фрозиноне – 0:0
Салернитана – Фиорентина – 0:2
Голы: Куаме 80, Иконе 90+3.
Монца – Аталанта – 1:2
Голы: Мальдини, 89 – Де Кетеларе, 44, Туре, 72.
Турнирная таблица
События матча
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