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  4. Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 23:07 |
616
0

Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо

Президент киевлян коротко прокомментировал трансферную политику клуба

21 апреля 2024, 23:07 |
616
0
Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо
YouTube. Игорь Суркис

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис коротко прокомментировал трансферную политику «бело-синих»:

«Мы не будем никого задерживать, если будет предложение, удовлетворяющее Динамо, футболиста и клуб, который будет его покупать.

Пока никого не отпускаем, потому что нет никаких предложений. Откроется трансферное окно и будем видеть», – сказал Суркис.

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Игорь Суркис Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: FootballHub
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