Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.

После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис коротко прокомментировал трансферную политику «бело-синих»:

«Мы не будем никого задерживать, если будет предложение, удовлетворяющее Динамо, футболиста и клуб, который будет его покупать.

Пока никого не отпускаем, потому что нет никаких предложений. Откроется трансферное окно и будем видеть», – сказал Суркис.