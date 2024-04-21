Суркис рассказал, есть ли сейчас трансферные предложения по игрокам Динамо
Президент киевлян коротко прокомментировал трансферную политику клуба
21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу киевлян.
После завершения встречи президент киевского клуба Игорь Суркис коротко прокомментировал трансферную политику «бело-синих»:
«Мы не будем никого задерживать, если будет предложение, удовлетворяющее Динамо, футболиста и клуб, который будет его покупать.
Пока никого не отпускаем, потому что нет никаких предложений. Откроется трансферное окно и будем видеть», – сказал Суркис.
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