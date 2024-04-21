ВАНАТ: «Я побежал в зону, зная, что Ярмоленко отдаст классную передачу»
Форвард «Динамо» прокомментировал победу в матче УПЛ над «Полесьем»
Форвард "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу над «Полесьем» (3:0) в матче 25-го тура УПЛ.
– Настроение хорошее, потому что хотелось обыграть этого соперника, и на поле мы полностью обыграли их.
– Думали о том, чтобы взять реванш за поражение в первом круге?
– Конечно, хотелось. Вышли на игру с максимальным настроением, все удавалось – поэтому добились уверенной победы.
– Расскажи о своем голе.
– Я увидел, что мяч у Ярмоленко и, зная умение Андрея отдать классную передачу, побежал в зону. В итоге так и произошло – я получил хороший пас, вышел один на один с голкипером и переиграл его.
– По сравнению с матчем с «Минаем», после которого в адрес команды звучала определенная критика, сегодня наверняка претензий уже не будет у специалистов и болельщиков?
– Не знаю, возможно, у болельщиков всегда будут претензии, ведь идеальных матчей не бывает, но сегодня мы показали хорошую игру.
– После удаления у соперника играть стало легче?
– В принципе, мы весь матч отыграли в одном ритме, поэтому не могу сказать, что удаление у соперника как-то сказалось именно на нашей игре.
– Если сравнивать с матчем первого круга, насколько сегодня тяжелее или, наоборот, легче было?
– Сегодня мы хорошо настроились на игру и легко все давалось. Было бы хорошо, если бы каждый матч мы так настраивались.
– В следующем туре выездная игра против «Днепра-1». Чего ждешь от нее?
– Как всегда, будем готовиться к хорошей игре, выходить на поле и играть на победу.
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