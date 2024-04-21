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  4. ВАНАТ: «Я побежал в зону, зная, что Ярмоленко отдаст классную передачу»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 23:12 |
126
0

ВАНАТ: «Я побежал в зону, зная, что Ярмоленко отдаст классную передачу»

Форвард «Динамо» прокомментировал победу в матче УПЛ над «Полесьем»

21 апреля 2024, 23:12 |
126
0
ВАНАТ: «Я побежал в зону, зная, что Ярмоленко отдаст классную передачу»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Форвард "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал победу над «Полесьем» (3:0) в матче 25-го тура УПЛ.

– Настроение хорошее, потому что хотелось обыграть этого соперника, и на поле мы полностью обыграли их.

– Думали о том, чтобы взять реванш за поражение в первом круге?

– Конечно, хотелось. Вышли на игру с максимальным настроением, все удавалось – поэтому добились уверенной победы.

– Расскажи о своем голе.

– Я увидел, что мяч у Ярмоленко и, зная умение Андрея отдать классную передачу, побежал в зону. В итоге так и произошло – я получил хороший пас, вышел один на один с голкипером и переиграл его.

– По сравнению с матчем с «Минаем», после которого в адрес команды звучала определенная критика, сегодня наверняка претензий уже не будет у специалистов и болельщиков?

– Не знаю, возможно, у болельщиков всегда будут претензии, ведь идеальных матчей не бывает, но сегодня мы показали хорошую игру.

– После удаления у соперника играть стало легче?

– В принципе, мы весь матч отыграли в одном ритме, поэтому не могу сказать, что удаление у соперника как-то сказалось именно на нашей игре.

– Если сравнивать с матчем первого круга, насколько сегодня тяжелее или, наоборот, легче было?

– Сегодня мы хорошо настроились на игру и легко все давалось. Было бы хорошо, если бы каждый матч мы так настраивались.

– В следующем туре выездная игра против «Днепра-1». Чего ждешь от нее?

– Как всегда, будем готовиться к хорошей игре, выходить на поле и играть на победу.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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