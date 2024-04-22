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  4. Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Испания
22 апреля 2024, 00:07 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:32
2193
0

Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона

Наставник доверяет украинскому голкиперу

22 апреля 2024, 00:07 | Обновлено 22 апреля 2024, 00:32
2193
0
Лунин или Куртуа? Анчелотти выбрал вратаря на решающие матчи сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Голкипер Тибо Куртуа возобновил тренировки после травмы и скоро вернется в общую группу «Реала». Ожидается, что вратарь сможет поучаствовать в последних матчах сезона.

По информации источника, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уже провел разговор с Куртуа по поводу его роли в команде в этом сезоне. Итальянский тренер рассчитывает завершить текущий сезон с Андреем Луниным в качестве основного вратаря. Карло доверяет Лунину и рассчитывает на него в решающих матчах кампании, учитывая полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией» и возможный финал турнира, если «сливочные» туда попадут.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин в ближайшее время продлит контракт с «королевским клубом».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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