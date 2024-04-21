Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший защитник команды. Какая оценка Забарного за поражение Борнмута в АПЛ
Англия
21 апреля 2024, 22:02 |
520
0

Лучший защитник команды. Какая оценка Забарного за поражение Борнмута в АПЛ

«Вишни» уступили «Астон Вилле» 1:3, Илья отыграл весь поединок

21 апреля 2024, 22:02 |
520
0
Лучший защитник команды. Какая оценка Забарного за поражение Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вилланов».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Забарного является лучшим среди игроков обороны «Борнмута».

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Астон Виллы» Леон Бэйли (8.4).

Оценки WhoScored за матч Астон Вилла – Борнмут – 3:1

По теме:
Фулхэм – Ливерпуль – 1:3. Красные догнали канониров. Видео голов и обзор
Ковентри – Ман Юнайтед – 3:3 (пен 2:4). Бешеный триллер в Кубке. Видеообзор
Ливерпуль комфортно обыграл Фулхэм и догнал Арсенал на вершине АПЛ
Леон Бэйли Илья Забарный оценки WhoScored Астон Вилла Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
Бокс | 21 апреля 2024, 08:35 3
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC

Пояс WBC стал вакантным, так как Райан не вложился в весовую категорию

Две грубые ошибки. ЛНЗ в гостях победил Александрию
Футбол | 21 апреля 2024, 17:28 10
Две грубые ошибки. ЛНЗ в гостях победил Александрию
Две грубые ошибки. ЛНЗ в гостях победил Александрию

Черкасский клуб увеличил отрыв от команды из Кировоградской области

Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Теннис | 21.04.2024, 15:18
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Бокс | 21.04.2024, 02:55
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
Мощный нокдаун. Деревянченко в Нью-Йорке по очкам разгромил соперника
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Футбол | 21.04.2024, 22:46
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
ВИДЕО. Гола не было? Лунин сделал безумный сейв, выбив мяч с ленточки ворот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 7
Футбол
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 25
Бокс
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 37
Футбол
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
19.04.2024, 16:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем