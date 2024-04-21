Лучший защитник команды. Какая оценка Забарного за поражение Борнмута в АПЛ

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ между командами «Астон Вилла» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вилланов».

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.5 баллов. Такой показатель Забарного является лучшим среди игроков обороны «Борнмута».

Лучшим игроком поединка был признан автор гола и ассиста в составе «Астон Виллы» Леон Бэйли (8.4).

Оценки WhoScored за матч Астон Вилла – Борнмут – 3:1