БУЯЛЬСКИЙ: «Сразу видно: без Шабанова Полесье играет хуже, чем с ним»
Капитан «Динамо» поделился впечатлениями от победы над «Полесьем»
Капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от победного поединка 25-го тура УПЛ против «Полесья» (3:0):
– Настроение всегда хорошее, когда побеждаешь. Особенно такого соперника, который больше говорит, чем играет. Поэтому победить сегодня было вдвое приятнее.
– В составе «Полесья» много футболистов, которые либо являются воспитанниками «Динамо», либо играли за киевскую команду. Общались ли с ними?
– Да, общался с Бойко, Шабановым. Видно невооруженным глазом, что без Артема в защите команда играет хуже, чем когда он на поле.
– Хотелось ли взять реванш за поражение в первом круге?
– Конечно, сегодня выходили на поле с двойной мотивацией, поскольку в первой игре так сложились проигравшие обстоятельства. Но сейчас у них изменилась линия защиты, не играющая тот же Шабанов. Когда он играл в предыдущей игре, нам было гораздо труднее. Так что я удивлен, что он не играл сегодня.
– Расскажи о своем голе, который снял все возможные вопросы о победителе.
– Перехватили мяч, он отлетел к Ванату, а Влад отдал на меня.
– После матча в Житомире вы говорили, что нужно разобраться в себе, чтобы так не играть в будущем. Судя по результату, разобраться удалось?
– Да, тогда было сказано где-то на эмоциях. Это было адресовано более молодым футболистам. Наверное, удалось достучаться до них. Все мы сделали выводы, будем исправлять допущенные ошибки.
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