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Англия
21 апреля 2024, 18:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:21
1322
0

Стала известна оценка Миколенко за принципиальный матч Эвертона в АПЛ

21 апреля «ириски» с Виталием обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 2:0

21 апреля 2024, 18:20 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:21
1322
0
Стала известна оценка Миколенко за принципиальный матч Эвертона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ливерпульский клуб обыграл прямого конкурента за выживание в элитном дивизионе Англии.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Виталий 60 раз коснулся мяча, 5 раз вынес мяч, отдал 23 точные передачи из 30 (77%), выиграл 5 единоборств из 6, 16 раз потерял владение и 1 раз пробил мимо ворот.

Лучшим игроком поединка стал автор второго гола в составе «Эвертона» Дуайт Макнил (8.3).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0

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Эвертон с Миколенко обыграл прямого конкурента за выживание в АПЛ
Дуайт Макнил Виталий Миколенко Эвертон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored оценки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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