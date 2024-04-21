Стала известна оценка Миколенко за принципиальный матч Эвертона в АПЛ

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Ливерпульский клуб обыграл прямого конкурента за выживание в элитном дивизионе Англии.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.1 баллов.

За матч Виталий 60 раз коснулся мяча, 5 раз вынес мяч, отдал 23 точные передачи из 30 (77%), выиграл 5 единоборств из 6, 16 раз потерял владение и 1 раз пробил мимо ворот.

Лучшим игроком поединка стал автор второго гола в составе «Эвертона» Дуайт Макнил (8.3).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ноттингем Форест – 2:0