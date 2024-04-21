Лунин или Шовковский? Милевский рассказал, кто лучше отбивает пенальти

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сравнил игру Андрея Лунина во время отражения пенальти с легендой «бело-синих» Александром Шовковским.

- Как вы считаете: Лунин в сегодняшней форме лучше топового Шовковского?

- Да нет, вы что! Александр Владимирович – легенда. Помню, когда мы с ним тренировались в «Динамо», то иногда играли за разные команды в двусторонке. Нам дали пробить пенальти и мне было страшно подходить к точке, когда в воротах стоял Шовковский. Такие эмоции – как в игре!

Шовковскому даже на тренировке было сложно забить пенальти. Он как начнет «качать» в разные стороны, то не знаешь, куда бить – это сбивает с толку. Чтобы забить ему на тренировке, мне нужно было собраться на все 100%. СаШо – это СаШо, – сказал Милевский.

Отметим, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» голкипер «Реала» Андрей Лунин в послематчевой серии одиннадцатиметровых совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.