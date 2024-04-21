Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин или Шовковский? Милевский рассказал, кто лучше отбивает пенальти
Испания
21 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:04
1562
2

Лунин или Шовковский? Милевский рассказал, кто лучше отбивает пенальти

Артем не сомневается, что Андрею еще далеко до легенды «Динамо» в этом компоненте

21 апреля 2024, 17:39 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:04
1562
2
Лунин или Шовковский? Милевский рассказал, кто лучше отбивает пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский сравнил игру Андрея Лунина во время отражения пенальти с легендой «бело-синих» Александром Шовковским.

- Как вы считаете: Лунин в сегодняшней форме лучше топового Шовковского?
- Да нет, вы что! Александр Владимирович – легенда. Помню, когда мы с ним тренировались в «Динамо», то иногда играли за разные команды в двусторонке. Нам дали пробить пенальти и мне было страшно подходить к точке, когда в воротах стоял Шовковский. Такие эмоции – как в игре!

Шовковскому даже на тренировке было сложно забить пенальти. Он как начнет «качать» в разные стороны, то не знаешь, куда бить – это сбивает с толку. Чтобы забить ему на тренировке, мне нужно было собраться на все 100%. СаШо – это СаШо, – сказал Милевский.

Отметим, что в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» голкипер «Реала» Андрей Лунин в послематчевой серии одиннадцатиметровых совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

По теме:
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Милевский оценил шансы Динамо на победу в УПЛ и похвалил Вернидуба
МИЛЕВСКИЙ: «Преклоняюсь перед спокойствием Лунина во время удара Силвы»
пенальти Артем Милевский Андрей Лунин Александр Шовковский
Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Футбол | 20 апреля 2024, 22:19 37
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо

По 5 тысяч долларов предлагали Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе

Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Бокс | 21 апреля 2024, 08:15 25
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере

Райан Гарсия трижды уронил чемпиона, но пояс WBC не получил

Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.04.2024, 18:43
Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча
Александрия – ЛНЗ – 1:2. Неудачная серия Ротаня. Видео голов и обзор матча
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.04.2024, 16:35
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Футбол | 21.04.2024, 01:18
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fireball
Сивуха!
Ответить
0
yan2018
Подлизывается к Сашо. Хочет работать 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
ФРИДМАН: «Во время ракетного удара по Днепру команда находилась в Киеве»
19.04.2024, 17:02 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем