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  4. МИЛЕВСКИЙ: «Преклоняюсь перед спокойствием Лунина во время удара Силвы»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 16:50 |
658
0

МИЛЕВСКИЙ: «Преклоняюсь перед спокойствием Лунина во время удара Силвы»

Известный в прошлом футболист – о прогрессе украинского вратаря

21 апреля 2024, 16:50 |
658
0
МИЛЕВСКИЙ: «Преклоняюсь перед спокойствием Лунина во время удара Силвы»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на успешную игру Андрея Лунина за мадридский «Реал» в Лиге чемпионов.

- Вы – многолетний болельщик «Реала». Как вам игра Лунина в королевском клубе?
- Я еще в январе в своем телеграм-канале сказал: «Зачем Лунину куда-то уходить из «Реала«? Даже думать об этом не стоит!». Мое мнение с тех пор не изменилось. Лучший клуб мира, Мадрид, оливки, тапасы (испанская закуска, – прим.) – фантастика!

Лунин выиграл конкуренцию у Кепы, играет в каждом матче, принес победу «Реалу» в серии пенальти против «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Что может быть лучше?

Я преклоняюсь перед спокойствием Лунина во время удара Бернарду Силвы с точки. Это такое же хладнокровие, как во время удара паненкой. Лунин мог прыгнуть вправо или влево, но он полностью прочитал Бернарду, и остался по центру. Андрей показал: «Вот он, я!»

Сможет ли Лунин выбить со старта Куртуа, как Кепу? Давайте не будем забегать вперед. Пусть Тибо сначала выздоровеет, а там посмотрим.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Владимир Клепач Источник: Спорт-Экспресс Украина
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