Бражко снова не сыграет за Динамо. Известна причина
Тренерский штаб «бело-синих» решил поберечь футболиста
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полесье» из Житомира.
Сообщается, что полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, который из-за инфекционной болезни пропустил в минувшую среду доигровку матча с «Минаем», не сыграет и сегодня.
По информации источника, дела 22-летнего футболиста идут на поправку, но по рекомендации врачей тренерский штаб «бело-синих» решил сегодня поберечь его здоровье.
Возвращение Бражко ожидается в следующем туре, когда «Динамо» сыграет в гостях с «Днепром-1».
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