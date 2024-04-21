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  4. Бражко снова не сыграет за Динамо. Известна причина
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 16:23 |
2028
0

Бражко снова не сыграет за Динамо. Известна причина

Тренерский штаб «бело-синих» решил поберечь футболиста

21 апреля 2024, 16:23 |
2028
0
Бражко снова не сыграет за Динамо. Известна причина
ФК Динамо. Владимир Бражко

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Полесье» из Житомира.

Сообщается, что полузащитник «Динамо» Владимир Бражко, который из-за инфекционной болезни пропустил в минувшую среду доигровку матча с «Минаем», не сыграет и сегодня.

По информации источника, дела 22-летнего футболиста идут на поправку, но по рекомендации врачей тренерский штаб «бело-синих» решил сегодня поберечь его здоровье.

Возвращение Бражко ожидается в следующем туре, когда «Динамо» сыграет в гостях с «Днепром-1».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Владимир Бражко
Владимир Клепач Источник: Динамо Киев от Шурика
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