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Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 16:54 | Обновлено 21 апреля 2024, 16:57
962
0

Снова без Бражко. Известны стартовые составы Динамо и Полесья

Начало мачта в 18:00

21 апреля 2024, 16:54 | Обновлено 21 апреля 2024, 16:57
962
0
Снова без Бражко. Известны стартовые составы Динамо и Полесья
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье» из Житомира

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко.

«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 18:00.

Ранее сообщалось, почему игру пропустит Владимир Бражко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье стартовые составы
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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