Снова без Бражко. Известны стартовые составы Динамо и Полесья

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье» из Житомира

Стартовые составы:

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко.

«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер.

Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 18:00.

Ранее сообщалось, почему игру пропустит Владимир Бражко.