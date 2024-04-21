Снова без Бражко. Известны стартовые составы Динамо и Полесья
Начало мачта в 18:00
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» и «Полесье» из Житомира
Стартовые составы:
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко.
«Полесье»: Кудрик, Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко, Кушниренко, Крушинский, Мустафаев, Назаренко, Козак, Луифер.
Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало в 18:00.
Ранее сообщалось, почему игру пропустит Владимир Бражко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший глава комитета этики и честной игры УАФ опроверг слова Сергея Третьяка
Сергей Третьяк опровергает информацию Игоря Бурбаса