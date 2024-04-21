Артем ШАБАНОВ: «В первом круге сыграли с Динамо практически на равных»

Защитник житомирского «Полесья» Артем Шабанов вспомнил результат матча первого круга Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (3:2):

«Я думаю, мы победили тогда за счет коллективного характера, что бились друг за друга, хотели победить. Хотели показать, что мы чего-то стоим, что мы тоже умеем играть в футбол. Я считаю, что мы в первом круге показали и смогли сыграть с «Динамо» практически на равных».

Матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между «Динамо» Киев и «Полесьем» состоится 21 апреля в 18:00 по киевскому времени.