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  4. Артем ШАБАНОВ: «В первом круге сыграли с Динамо практически на равных»
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 16:09 |
325
0

Артем ШАБАНОВ: «В первом круге сыграли с Динамо практически на равных»

Защитник «Полесья» вспомнил результат матча против «Динамо»

21 апреля 2024, 16:09 |
325
0
Артем ШАБАНОВ: «В первом круге сыграли с Динамо практически на равных»
ФК Полесье. Артем Шабанов

Защитник житомирского «Полесья» Артем Шабанов вспомнил результат матча первого круга Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо» (3:2):

«Я думаю, мы победили тогда за счет коллективного характера, что бились друг за друга, хотели победить. Хотели показать, что мы чего-то стоим, что мы тоже умеем играть в футбол. Я считаю, что мы в первом круге показали и смогли сыграть с «Динамо» практически на равных».

Матч 25-го тура чемпионата Украины по футболу между «Динамо» Киев и «Полесьем» состоится 21 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье Полесье - Динамо Артем Шабанов
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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