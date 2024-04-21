WTA21 апреля 2024, 16:12 |
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ВИДЕО. Как Костюк провела финальный матч в Штутгарте
Марта сражалась за престижный титул в Германии
21 апреля 2024, 16:12 |
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Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выиграть финал на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), где она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 2:6, 2:6.
На пути в финал в Штутгарте украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).
С понедельника Костюк станет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение.
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