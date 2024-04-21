ВИДЕО. Как Костюк провела финальный матч в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выиграть финал на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия), где она уступила Елене Рыбакиной из Казахстана – 2:6, 2:6.

На пути в финал в Штутгарте украинка выиграла у трех соперниц из топ-10: Чжэн Циньвень (№7 WTA), Коко Гофф (№3 WTA) и Маркеты Вондроушовой (№8 WTA).

С понедельника Костюк станет 21-й ракеткой мира, обновив личное достижение.