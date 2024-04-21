Рыбакина прокомментировала победу над Костюк в финале турнира в Штутгарте
Елена поблагодарила соперницу, своего тренера и президента казахстанской федерации тенниса
Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) – 2:6, 2:6.
«Я хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь просто потрясающе. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов.
Я хочу поблагодарить свою команду. Моего тренера Стефано и президента казахстанской федерации за то, что пришли поддержать.
Зрители, ребята, это была невероятная неделя. Было приятно играть здесь каждый матч и бороться. Ваша энергия дает очень многое во время этих тяжелых матчей. Спасибо вам большое», – сказала Рыбакина.
Отметим, что Елена Рыбакина – уроженка москвы, в июне 2018 года она получила казахстанское гражданство.
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