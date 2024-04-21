Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рыбакина прокомментировала победу над Костюк в финале турнира в Штутгарте
WTA
21 апреля 2024, 15:54 |
1690
0

Рыбакина прокомментировала победу над Костюк в финале турнира в Штутгарте

Елена поблагодарила соперницу, своего тренера и президента казахстанской федерации тенниса

21 апреля 2024, 15:54 |
1690
0
Рыбакина прокомментировала победу над Костюк в финале турнира в Штутгарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Представительница Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над украинкой Мартой Костюк в финале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия) – 2:6, 2:6.

«Я хочу поздравить Марту с отличным турниром. Ты играешь просто потрясающе. Надеюсь, мы сыграем еще много финалов.

Я хочу поблагодарить свою команду. Моего тренера Стефано и президента казахстанской федерации за то, что пришли поддержать.

Зрители, ребята, это была невероятная неделя. Было приятно играть здесь каждый матч и бороться. Ваша энергия дает очень многое во время этих тяжелых матчей. Спасибо вам большое», – сказала Рыбакина.

Отметим, что Елена Рыбакина – уроженка москвы, в июне 2018 года она получила казахстанское гражданство.

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк провела финальный матч в Штутгарте
Марта КОСТЮК: «Надеюсь, в будущем будет много финалов и титулов»
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
WTA Штутгарт Марта Костюк Елена Рыбакина
Владимир Клепач Источник: Twitter
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Футбол | 20 апреля 2024, 23:57 3
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки

Украинский нападающий забил 18-й гол в Ла Лиге

Райан удивил. Хейни так и не подстроился под соперника
Бокс | 21 апреля 2024, 12:26 13
Райан удивил. Хейни так и не подстроился под соперника
Райан удивил. Хейни так и не подстроился под соперника

Но Девин все равно остался чемпионом

Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Футбол | 20.04.2024, 22:19
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Футбол | 21.04.2024, 01:18
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Костюк впервые в карьере обыграла трех соперниц из топ-10 на одном турнире
Теннис | 20.04.2024, 22:12
Костюк впервые в карьере обыграла трех соперниц из топ-10 на одном турнире
Костюк впервые в карьере обыграла трех соперниц из топ-10 на одном турнире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
Стало известно, когда Костюк сыграет против Рыбакиной в финале в Штутгарте
20.04.2024, 20:29 2
Теннис
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
19.04.2024, 17:11 2
Хоккей
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
20.04.2024, 06:30 34
Футбол
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
20.04.2024, 00:01 2
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия лидирует, Италия почти догнала Испанию
19.04.2024, 16:30 9
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 3
Бокс
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем